Allerta per piogge in Gallura e sud-est dell'isola

Oltre al forte vento di maestrale, sono in arrivo in Sardegna piogge abbondanti. La Protezione civile regionale ha infatti emesso a partire dalle 12 di venerdì 20 novembre e sino alla mezzanotte delle stesso giorno un avviso di allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree del Flumendosa-Flumineddu e Gallura.

"Dalla tarda mattinata di venerdì - si legge nel bollettino - si prevedono sulla Sardegna precipitazioni anche a carattere impulsivo, specialmente sulla parte orientale per interazione dell'intensa ventilazione da nord/nord-est con l'orografia, unitamente all'instabilità che sarà particolarmente presente sui mari circostanti. Non sono escluse precipitazioni localmente a cumulato anche elevato (superiore ai 60 mm) sulla parte sud-orientale dell'isola". In questa zona dell'isola l'allerta è estesa sino alle 12 di sabato 21.

Ieri la Protezione civile aveva emesso una allerta meteo per venti forti e di burrasca, con mareggiate lungo le coste valido dalle 18 di giovedì fino alle 24 di venerdì 20 novembre.