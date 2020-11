Lotta al cancro, lotteria Airc per sostenere la ricerca

(ANSA) - CAGLIARI, 19 NOV - "Metti in posta la solidarietà".

È la nuova iniziativa della Fondazione Airc Comitato Sardegna: una lotteria di beneficenza finalizzata a raccogliere fondi destinati a sostenere la ricerca scientifica sul cancro.

Prevista la distribuzione di 20.000 biglietti al costo di 2,50 euro l'uno. I premi? Una e-bike, un monopattino e una bici. Con modelli e marche che piacciono a ragazzini e adulti.

I biglietti si possono trovare presso la sede del Comitato Sardegna, in Via De Magistris 8 a Cagliari. La distribuzione continuerà fino al giorno dell'estrazione prevista per il 18 marzo nella sede del Comitato.

I numeri dei biglietti vincenti verranno pubblicati sul sito www.airc.it.

Nei suoi oltre 50 anni di attività, Airc ha posto al centro della sua missione la ricerca scientifica in campo oncologico, sostenendola con continuità attraverso la raccolta di fondi e con una corretta informazione sui risultati ottenuti, sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche. La Fondazione Airc sostiene i più innovativi progetti scientifici grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l'informazione scientifica, e promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. (ANSA).