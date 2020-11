Covid: Teatro Lirico di Cagliari chiuso sino al 24 novembre

In attesa degli esiti delle indagini epidemiologiche sui dipendenti, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha prorogato la chiusura del Teatro Lirico, in via precauzionale, sino a martedì 24 novembre compreso.

Nei giorni scorsi erano stati sei i casi di Covid tra artisti, tecnici e personale amministrativo. Subito era stata avvita la sanificazione dei locali e lo screening di tutti i lavoratori, ma gli esiti non sono arrivati entro la data stabilita per l'apertura, ossia venerdì 20 novembre. Pertanto è arrivato il nuovo stop.

Il sovrintendente Nicola Colabianchi aveva precisato che all'interno del Lirico "non c'è alcun focolaio: mi sembrano numeri in linea con quello che accade all'esterno del Teatro".