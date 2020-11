Covid: respinta mozione sfiducia a governatore sardo Solinas

(ANSA) - CAGLIARI, 19 NOV - Come era prevedibile, è stata respinta la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, presentata dall'opposizione, per la gestione dell'emergenza Covid, incentrata in particolare sull'ordinanza di apertura delle discoteche datata 11 agosto: hanno votato contro in 34, a favore 19, mentre si è astenuto lo stesso governatore. Sei gli assenti.

"All'inizio ho detto che mi sarei dedicato al bene di quest'isola e continuerò a farlo", ha detto Solinas al termine del suo intervento in Aula. Il presidente ha dedicato una parte dell'intervento al caso delle ordinanze e dei pareri del Comitato tecnico scientifico. "Si è fatta molta confusione e quanto ai membri del Cts, hanno presentato lettere di dimissioni motivate per iscritto". Sui pareri: "La delibera istitutiva del Cts diceva che il comitato è ispirato alla massima semplificazione e celerità e spesso i pareri sono stati resi in modo sintetico e da parte di un membro a nome di tutti gli altri, ancora una volta si è cercata una forzatura per di più su un fatto di agosto richiamato a novembre".

In fase di replica alle parole di Solinas, il primo firmatario Michele Ciusa (M5s) ha detto di non aver sentito le risposte agli interrogativi posti nella mozione. Massimo Zedda (Progressisti) ha manifestato solidarietà per le minacce subite da Solinas ma "nessuno di noi ha usato l'argomento sicurezza personale per zittire le opposizioni. E' l'ennesima caduta di stile". Il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau ha fatto notare che "l'ondata mediatica non è stata alimentata dai consiglieri d'opposizione, ma nasce da esternazioni della maggioranza".

