Blitz antidroga dei carabinieri, quattro denunce a Cagliari

Dieci perquisizioni eseguite, quattro persone denunciate, 12 cartucce per fucile da caccia e decine di dosi di marijuana pronte per la vendita sequestrate. È il bilancio della massiccia operazione di controllo eseguita dai carabinieri tra ieri notte e questa mattina nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. Oltre 200 carabinieri tra Reparto Operativo, Nucleo Investigativo, Battaglione Sardegna, Cacciatori di Sardegna, Nucleo Cinofili, Compagnia e Stazioni di Cagliari hanno cinturato alcuni palazzi, tra i quali il Gariazzo per effettuare in sicurezza le perquisizioni richieste dalla Procura. Non sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di droga, ma la presenza dei carabinieri è servita come deterrente in una delle piazze di spaccio più attive della città. Sono state controllate alcune persone attualmente agli arresti domiciliari.