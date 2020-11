Nel weekend il trasferimento pazienti Brotzu-Marino

Dovrebbe essere completato questo fine settimana il trasferimento dei pazienti tra gli ospedale San Michele dell'Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari e l'ospedale Marino di Cagliari, che è stato individuato come secondo Covid hospital del capoluogo sardo. Secondo quanto appreso sono circa una trentina i pazienti positivi che andranno al Marino da dove arriveranno invece i pazienti del reparto di traumatologia e chirurgia della mano.

In queste ore si susseguono gli incontri tecnici per definire tutte le fasi di questa operazione e il commissario dell'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (Arnas) "G.Brotzu", Paolo Cannas, ha voluto lanciare un messaggio ai pazienti dalla pagina Facebook dell'azienda.

"È un momento difficile e occorre essere uniti - ha detto - ci dispiace tantissimo di aver dovuto rallentare delle prestazioni importanti Tuttavia è stato necessario per poter erogare prestazioni salvavita per i tumori piuttosto che per l'ictus, i trapianti, l' emodinamica e per altre prestazioni importanti che in questo momento dobbiamo assolutamente garantire. E' un momento difficile che i nostri professionisti formati adeguatamente stanno gestendo in maniera egregia: a loro va il mio ringraziamento più assoluto - ha aggiunto - Grazie all'accordo tra noi, la Regione con l'assessorato alla sanità e i colleghi delle aziende sanitarie per la gestione dei casi in breve tempo potremo recuperare le prestazioni che stiamo procrastinando e ritornare a una situazione di equilibrio e di normalità".