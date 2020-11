Covid: malati tumore, lenzuola bianche di protesta a Nuoro

Lenzuola bianche appese alle finestre dell'ospedale di San Francesco di Nuoro: è la risposta solidale dall'interno del nosocomio del capoluogo barbaricino alla manifestazione di protesta dei malati oncologici, dei loro familiari e di molti sindaci del territorio per una sanità migliore. Centinaia di persone all'esterno del presidio. Con uno striscione su tutti: "Non avete pietá", seguito da altri messaggi: "Oncologia non si tocca, assumete subito personale sanitario, vogliamo una sanità diversa". A nulla sono servite le rassicurazioni del commissario di Ats-Ares, Massimo Temussi, sulla conferma delle 20 postazioni dedicate alle prestazioni chemioterapiche e la garanzia di prosecuzione delle cure. I pazienti continuano a contestare lo spostamento già avvenuto del reparto al terzo piano, perché - spiegano - lontano dalla terapia intensiva.

"Anche a ottobre ci avevano dato rassicurazioni - ricorda all'ANSA Marilena Pintore, paziente, insegnante e sindacalistica portavoce del gruppo di malati impegnati nella battaglia - ma da allora non è cambiato niente. Le terapie, non solo oncologiche, devono essere per tutti. O per nessuno. I problemi, vero, ci sono sempre stati, ma ora con il Covid stanno esplodendo". Una protesta che guarda in alto, non certo chi lavora in trincea. "Non possiamo che ringraziare il personale dell'ospedale - dice Pintore - anzi, vogliamo che sia rafforzato con ulteriori assunzioni".

Una prima manifestazione era andata in scena lo scorso ottobre e aveva visto i malati oncologici incatenarsi davanti all'ospedale. Quest'ultimo sit in arriva a pochi giorni dalla mobilitazione dei sindaci del Nuorese, che hanno sollecitato l'arrivo di medici militari per supportare il lavoro degli operatori sanitari: un appello raccolto, perchè stanno per entrare in servizio nell'ospedale da campo della Croce rossa allestito nel piazzale del San Francesco, 5 medici e 6 infermieri del ministero della Difesa. Nel frattempo per venerdì 20 è stato fissato a Silanus un incontro tra l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e i sindaci del territorio.