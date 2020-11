Covid: medici militari a Sassari, attivo il Drive Through

(ANSA) - SASSARI, 17 NOV - Per alleggerire il lavoro delle Usca impegnate nel Distretto sanitario di Sassari interviene l'Esercito. Da oggi è attivo in via Pirandello, a Monte Rosello, il "Drive Through" militare per l'esecuzione dei tamponi molecolari.

Dopo Isili, le equipe sanitarie militari avviano la seconda tappa isolana dell'operazione "Igea", attraverso cui il Ministero della Difesa sta battendo l'intero territorio nazionale per incrementare la capacità diagnostica e di screening del Covid-19.

Stamattina è stato completato il "Drive Through" nell'area dei parcheggi alle porte della città. Come nelle strutture sanitarie di Rizzeddu, l'accesso è riservato ai cittadini indicati dai medici di base o dai pediatri attraverso i canali istituzionali, che vengono contattati dal Servizio di Igiene o dalle Usca. Il "Drive Through" sarà attivo per circa due mesi, i test molecolari saranno eseguiti nei giorni lavorativi dalle 8 alle 14, i campioni saranno processati nei laboratori dell'Aou di Sassari e sarà possibile conoscerne l'esito nel proprio fascicolo sanitario elettronico.

Dal 20 novembre i medici militari saranno anche nel quartiere fieristico di Cagliari, in viale Diaz, dal 24 novembre all'ospedale San Francesco di Nuoro e dal 26 novembre allo spazio Smart di Torangius, a Oristano.

Presto nel Dipartimento militare di Medicina legale di Cagliari sarà operativo un laboratorio per processare i tamponi molecolari. (ANSA).