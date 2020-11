Covid: alunna positiva, chiusa scuola Media a Sennori

(ANSA) - SASSARI, 17 NOV - Il sindaco di Sennori Nicola Sassu ha disposto la chiusura delle scuole medie del paese dopo che una alunna è risultata positiva al Coronavirus. Le scuole resteranno chiuse in via precauzionale per 10 giorni.

In base al tracciamento dei contatti avuti dall'alunna e alla indicazioni di Ats Sardegna, un centinaio di persone, compresi i compagni di scuola della ragazzina, dovranno rispettare una quarantena di 10 giorni. Fra queste persone, oltre ai docenti entrati in contatto diretto con l'alunna, ci sono gli altri alunni e il personale che utilizzano lo scuolabus.

I docenti della scuola media, sempre in via precauzionale, dovranno effettuare il tampone rinofaringeo per accertare un eventuale contagio.

A partire da domani e fino al 27 novembre compreso, le lezioni di tutte le nove classi della scuola media si svolgeranno con il metodo della didattica a distanza. "La decisione di chiudere la scuola è stata una scelta obbligata, dettata dalla prudenza e dall'intenzione di salvaguardare al massimo la salute pubblica e delle persone che frequentano la scuola media", spiega il sindaco Sassu. "Inoltre i docenti entrati in contatto con l'alunna positiva al virus e quindi costretti alla quarantena insegnano anche nella gran parte delle altre classi dell'istituto, che quindi rimarrebbero scoperte per la maggior parte dell'orario di lezioni". (ANSA).