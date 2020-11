Basket: torna la Champions, la Dinamo vola in Danimarca

È iniziata questa mattina con la partenza per la Danimarca la missione europea della Dinamo Banco di Sardegna, che si rituffa in clima Champions dopo le due sconfitte di fila in campionato contro Trento e Brindisi.

Mercoledì 18 novembre, alle 20, alla Aarhus Arena la terza giornata di regular season oppone Sassari al Bakken Bears.

"Affrontiamo con entusiasmo la prima trasferta europea e andiamo in Danimarca consapevoli che ci attende una partita importante per il nostro cammino in Europa", premette l'assistant coach Edoardo Casalone alla vigilia del match. "Siamo concentrati sul nostro processo di crescita individuale e di squadra - prosegue - abbiamo bisogno di ritrovare le nostre gerarchie dopo questo periodo di transizione, con le tante assenze, e la nostra alchimia".

Secondo il vice di Gianmarco Pozzecco, "per una squadra come la nostra, con giocatori esperti che sanno come ritrovare la strada giusta, poter giocare una partita a pochi giorni di distanza da quella con Brindisi sia un vantaggio, ci permette di resettare e lavorare insieme in campo contro un avversario molto più che in allenamento".

Sassari va in Danimarca "carica e contenta di poter affrontare una squadra europea che in questi ultimi anni ha sempre fatto le coppe e che nell'ultimo turno ha disputato ad armi pari la partita con Galatasaray a Istanbul - conclude Casalone - Bakken ha sempre fatto bene nel suo campionato e si sta confermando una buona squadra".