Diabete e sport 3.0, lezioni e video per tenersi in contatto

Si chiama "Diabete e Sport 3.0 - restiamo in contatto in sicurezza", il nuovo progetto dell'Aniad (Associazione nazionale italiana atleti diabetici) sezione Sardegna, per tenersi informati e vicini anche durante l'emergenza sanitaria.

L'iniziativa consiste nella realizzazione di una serie di video per affrontare tematiche di tipo tecnico-scientifiche, psicologiche, ed esperienziali pratiche, relative all'ambito "diabete e sport".

Il tema principale sarà affrontato e approfondito per capitoli.

La durata sarà al massimo di 15 minuti, per mantenere alto il livello di attenzione dell'utente, e sarà strutturato attraverso un dialogo "domanda-risposta".

I relatori sono figure professionali ed esperti della materia nel campo diabetologico ed associati Aniad.

Il progetto sarà presentato attraverso uno spot una settimana prima della pubblicazione del primo video.

L'associazione è nata nel territorio sardo nel 2006, e da allora ha organizzato campi scuola per ragazzi, atletiche, mezze maratone, manifestazioni in piazza, corsi di formazione ed informazione nelle scuole elementari, medie e superiori, incontri con la popolazione, ed altri eventi come l'ultramaratona a tappe per divulgare il messaggio che l'esercizio fisico è un pilastro fondamentale per avere una sana prospettiva di vita, sia dal punto di vista fisico, che psicologico e sociale.

La Sardegna è la prima regione in Italia per quanto riguarda l'incidenza del diabete di tipo 1, con oltre 12mila adulti e circa 120 nuovi esordi l'anno (di diabete di tipo 1) nella fascia di età tra i 0 e 14 anni.