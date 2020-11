Covid: Sardegna, primi 30 nuovi medici in servizio da domani

Sono trenta i primi medici che già domani dovrebbero entrare in servizio in Sardegna tra quelli non specializzati che hanno risposto al bando dell'Ats per far fronte all'emergenza Covid-19. I posti disponibili sono 500, e dei 700 che hanno già fatto domanda, l'Azienda ne ha già chiamato 228. I trenta saranno destinati tra le sedi Ats di Cagliari e Carbonia: un gruppo al Santissima Trinità nel nuovo reparto di Infettivi. Stanno invece ancora sottoponendosi alle visite di routine e al tampone i medici chiamati ma non ancora assegnati.

Sul fronte ospedali, è attesa per il fine settimana l'attivazione dei primi posti letto Covid all'ospedale Marino, sul lungomare del Poetto di Cagliari. A regime potrà contare su 80 posti dedicati. Affiancherà il Santissima Trinità: in questo modo l'area metropolitana di Cagliari potrà fare affidamento su due Covid hospital e due no Covid, il Brotzu e l'Azienda ospedaliero universitaria. Bisognerà invece aspettare dicembre per l'attivazione dei 100 posti letto all'ospedale Binaghi, sempre nel capoluogo. Oggi sono iniziate le attività per lo spatamenti del Centro donna e della mammografia nei nuovi locali del San Giovanni di Dio, la Terapia del dolore sarà invece spostata nel padiglione vicino al Binaghi mentre il Centro sclerosi andrà al Businco.