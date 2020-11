Casi positivi, chiusa scuola Media a Cagliari

Un'altra scuola chiusa per Covid a Cagliari. A seguito di alcuni casi di positività al Covid 19, il sindaco Paolo Truzzu, con un'ordinanza firmata oggi, ha disposto la chiusura temporanea e in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche dei locali scolastici della sede centrale della scuola Alfieri di via De Gioannis e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti. La scuola resterà chiusa sino al 26 novembre.