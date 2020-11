Bomba carta esplode sul davanzale di una casa a Sant'Elia

Attentato ieri notte nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. Nel mirino è finita l'abitazione di un personaggio noto alle forze dell'ordine, dove è stata piazzata una bomba carta sul davanzale della finestra.

L'intimidazione è stata messa a segno intorno alle 22. Qualcuno ha sistemato l'ordigno sul davanzale ed è poi fuggito. La forte deflagrazione, sentita in tutto il quartiere, ha danneggiato la finestra dell'abitazione, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Squadra volante e gli artificieri che si stanno occupando di prelevare i frammenti di quello che resta dell'ordigno per analizzarlo.

La Squadra mobile ha avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.