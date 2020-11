Picchia a sangue la moglie, arrestato a Castelsardo

Appena rientrato dalla Corsica, dove si trovava per lavoro, ha litigato con la moglie, l'ha minacciata con un'arma e poi l'ha picchiata selvaggiamente, procurandole lesioni che i medici del Pronto soccorso hanno giudicato guaribili in 15 giorni. Un 40enne originario di Ittiri, ma residente a Castelsardo, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della Stazione con l'accusa di minacce, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

La donna, dopo le botte ricevute, è riuscita a scappare, evitando peggiori conseguenze, e si è rifugiata in un bar e da qui ha chiesto aiuto ai carabinieri. Sul posto sono arrivate una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Valledoria e una della Stazione di Castelsardo, che hanno soccorso la vittima e rintracciato il marito. Dopo le cure dei medici la donna ha trovato ospitalità da alcuni parenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari nella sua casa di Castelsardo.