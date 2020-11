Doppio cambio al vertice al Conservatorio di Cagliari. Aldo Accardo ritorna alla presidenza, dopo aver guidato l'istituzione accademica di alta formazione musicale nel triennio 2011- 2014. È invece alla sua prima esperienza da direttrice Aurora Cogliandro, che succede a Giorgio Sanna. Ordinario di Storia contemporanea all'Università di Cagliari, presidente della Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto e prolifico autore di volumi storici sull'Ottocento e sul Novecento, Accordo prende il posto lasciato da Gianluca Floris per decorrenza dei termini.

Cagliaritana, classe 1964, docente di Pianoforte principale al Conservatorio di Cagliari, pianista specializzata nel repertorio solistico e cameristico, ad Aurora Cogliandro è affidata la responsabilità didattica e artistica. Sul fronte della didattica, annuncia l'introduzione di nuove specialità strumentali e nuovi percorsi di studio/formazione. "Penso ad un master in Musicoterapia, che rappresenta - spiega - un'ottima occasione formativa per i nostri allievi e uno sbocco professionale. Così come credo utile l'attivazione di master strumentali sostenuti economicamente da sponsorizzazioni importanti, frutto di un produttivo confronto e riflessione fra gli organi della nostra scuola".

Si rafforza anche la partnership tra Conservatorio e Teatro Lirico con un nuovo progetto, per ora in fase interlocutoria, che riguarda un master di specializzazione nel ruolo di professore d'orchestra, declinata su tutte le scuole strumentali. Cogliandro inoltre apre a musicisti esterni all'istituzione con percorsi pensati per i bienni di secondo livello e i trienni di primo livello: "L'apporto di tanti professionisti non incardinati nell'istituzione, che va a aggiungersi ai nostri bravi professori, non può che migliorare la nostra offerta formativa".