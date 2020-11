Ambulanze in coda a Nuoro, sirene azionate per protesta

Ambulanze in coda nel piazzale del Pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove già stamattina alle 9 se ne contavano dieci. E questa volta gli autisti hanno deciso di azionare le sirene in segno di protesta per una situazione che si ripete ormai da giorni. Lo segnala il sindacato degli infermieri Nursind, che su questo ha già presentato una denuncia in Procura. "Abbiamo portato le carte ai magistrati, coinvolto Ats, Prefetto e gli organi di stampa ma la situazione peggiora sempre più - spiega l'esponente del sindacato Annarita Ginesu - al Pronto Soccorso ci sono ancora 33 pazienti ricoverati che non trovano spazio nel reparto Malattie infettive e per questo si blocca tutto. Su Nuoro si intervenga subito, c'è in gioco la salute di tantissime persone".