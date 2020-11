Covid: nel Nuorese anche Oliena va il lockdown

(ANSA) - NUORO, 14 NOV - Si fa sempre più critica la situazione dei contagi da Covid 19 nel Nuorese. A poche ore dalla chiusura del comune di Orani, anche Oliena entra in lockdown. Il sindaco Bastiano Congiu ha firmato una nuova ordinanza con chiude tutto, eccetto i servizi essenziali, da domani e fino al 29.

"Considerata la situazione di estrema criticità di questi giorni, e la poca concordanza tra i numeri comunicati dai canali ufficiali e quelli che invece ci vengono segnalati quotidianamente da tanti cittadini olianesi, riteniamo sia necessario prendere una decisione sofferta ma ragionata nei minimi dettagli - scrive il sindaco nella pagina Facebook del Comune - Il nostro dovere di tutelare la salute dei cittadini ci impone di assumere anche queste decisioni, difficili per noi ma anche per tutti gli altri che poi dovranno rispettarle.

Chiediamo la collaborazione di tutti, perché solo così potremmo venire fuori da una situazione complicata".

Da domani a Oliena sarà vietato ogni spostamento fuori dal Comune, salvo quelli "motivati da comprovate necessità di studio lavoro" per i quali si è tenuti a presentare autodichiarazione.

Chiudono scuole, bar, ristoranti, pasticcerie gelaterie, pub ed è consentita la ristorazione da asporto fino alle 22. Sono sospese le attività di estetisti, parrucchieri, fioristi, negozi di abbigliamento e calzature. Chiusi anche i mercati, gli uffici comunali - che garantiranno i servizi per appuntamento - l'ecocentro, il cimitero e gli impianti sportivi. Sono sospese le messe e le cerimonie funebri che dovranno avvenire alla presenza dei parenti stretti. E' consentita l'attività motoria individuale e gli spostamenti per la coltivazione dei terreni ad uso agricolo.

