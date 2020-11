Infettivologo del S.Trinità, nulla è sotto controllo

Situazione sotto controllo? L'infettivologo del Santissima Trinità di Cagliari Goffredo Angioni non è d'accordo con il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. "Quando ci sono trenta e più pazienti che da giorni attendono un posto letto in Pronto Soccorso, la situazione non è sotto controllo", commenta su Facebook a proposito delle considerazioni che il governatore ha fatto illustrando il nuovo piano anti-Covid dei prossimi 40 giorni.

"Quando in tutti i reparti di area medica ci sono pazienti attaccati a ventilatori la situazione non è sotto controllo", aggiunge, e non lo è nemmeno dal momento che "non sono ancora arrivati i medici promessi". Ancora: non è tutto sotto controllo "quando il Binaghi sta aprendo, il Marino sta aprendo, Iglesias sta aprendo ma è ancora tutto chiuso". Idem "quando il sistema di tracciamento è completamente saltato". "Facciamo salti mortali da otto mesi - conclude l'infettivologo del Covid Hospital - siamo davvero stanchi".