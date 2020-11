Focolaio in struttura per anziani a Borore

Un focolaio di Covid 19 è scoppiato a Borore in una struttura per anziani gestitita dalla cooperativa Sacro Cuore. Su 30 ospiti 28 sono risultati positivi. Contagiati anche 8 operatori su 15. 28 dei 30 ospiti sono risultati positivi al virus. E sono positivi anche 8 operatori su 15. "Siamo in emergenza e stiamo cercando di reperire personale e Dpi per fronteggiare al meglio la situazione - dice all'ANSA la sindca Bastiana Carboni, che ha subito attivato il centro operativo comunale - Per ora la presidente della coop è riuscita a trovare tre operatori socio sanitari per dare supporto a quelli rimasti al lavoro". Nel frattempo, stamattina l'Usca ha effettuato i tamponi anche in altre due piccole strutture per anziani, gestite dalla stessa cooperativa. L'impennata di contagi ha convinto la sindaca a chiudere le scuole fino a data da destinarsi, "per consentire i controlli - spiega - e il ritorno alle attività in sicurezza".