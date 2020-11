Agenas, pressione ospedali Sardegna resta sotto soglia

Sardegna ancora sotto il livello di guardia, dal punto di vista della pressione sugli ospedali, secondo l'ultimo report quotidiano pubblicato da Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale di posti letto di terapia intensiva occupata da pazienti Covid-19 è del 28% (+1% rispetto al giorno prima), la soglia critica individuata con decreto del ministero della Salute è del 30%. Registra invece un +3%, attestandosi al 33%, il livello percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti positivi: ieri, infatti, l'unità di crisi regionale ha indicato ben 48 ricoveri in terapia non intensiva. In questo caso la soglia da non superare è quella del 40%.