Bloccata compravendita di droga: 4 arresti, anche una 17enne

(ANSA) - CAGLIARI, 14 NOV - Quattro arresti e oltre due chili di marijuana sequestrati. È il bilancio dell'operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Sanluri tra Guasila e Pimentel, sulla strada provinciale 34. I militari hanno bloccato la compravendita di una partita di droga. In manette sono finiti Giovanni Melas, 81 anni, Davide Mullano, 21, Stefano Demalas, di 27 e una ragazza di 17. L'operazione è scattata alcuni giorni fa.

I carabinieri hanno notato tre auto ferme, parcheggiate vicine lungo la strada: una Fiat Punto con a bordo l'anziano un furgone Peugeot con il 21enne e la 17enne e una Ford Fiesta con al volante il 27enne. Dal furgone è stato passato un pacco all'81enne, e in quel momento è scattato il blitz dei militari.

I quattro sono stati bloccati e i veicoli perquisiti. Nel pacco sono stati trovati 2,2 chili di marijuana, mentre nell'auto in cui si trovava la ragazza sono stati recuperati 3mila euro. A casa di Giovanni Melas, personaggio noto alle forze dell'ordine, il sequestro di altri 40 grammi di marijuana. Secondo i carabinieri l'incontro sulla provinciale 34 era una compravendita tra grossisti attivi tra Capoterra e la periferia ovest di Cagliari. Indagini sono ancora in corso per ricostruire tutta la rete degli spacciatori. I tre maggiorenni sono stati arrestati e adesso si trovano in carcere a Uta, la ragazza nell'istituto penale per minori di Quartucciu. (ANSA).