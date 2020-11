Si sgretola tettoia, operaio precipita e muore a Iglesias

Incidente mortale sul lavoro questa mattina nella zona industriale di Iglesias, vittima un operaio di 45 anni, Claudio Milia.

La dinamica della tragedia non è ancora del tutto chiara, sul posto stanno operando i carabinieri. Da quanto si apprende l'operaio stava riparando la tettoia di un capannone nella zona industriale di Iglesias, quando una parte ha ceduto improvvisamente ed il 45enne è caduto nel vuoto.

Immediata la richiesta di soccorsi da parte dei colleghi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e dei carabinieri.

Purtroppo però per l'operaio non c'è stato nulla da fare.