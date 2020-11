Nasconde droga e aizza cane contro i poliziotti, arrestato

Ha aizzato il proprio cane contro gli agenti che volevano perquisire il capannone dove nascondeva la droga, poi un suo complice si è scagliato contro i poliziotti già feriti dall'animale. Si è concluso con due arresti e il sequestro di 7 chili di marijuana e una pistola illegale il blitz condotto dalla Polizia di Stato in un capannone a Oristano.

In manette sono finiti un 59enne e un giovane di 19 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, porto di arma clandestina e ricettazione.

Gli uomini della Squadra mobile hanno tenuto per diverso tempo sotto controllo il 59enne, di origini elvetiche ma residente da tempo a Oristano, e infine hanno deciso di controllarlo mentre si trovava nei pressi del suo capannone. L'uomo ha prima tentato la fuga, poi ha sguinzagliato contro gli agenti un cane, un incrocio tra un pitbull e un boxer, che ha azzannato i poliziotti, ferendone due (uno al collo).

Gli agenti sono riusciti a calmare l'animale e bloccare il 59enne. Poi hanno perquisito il capannone, trovando sette chili di marijuana e tutto l'occorrente per confezionare la droga.

Proprio in quel momento è arrivato anche il 19enne che si è scagliato contro i poliziotti. Il giovane è stato bloccato e perquisito: nelle tasche nascondeva una pistola Beretta con numero di matricola cancellato.

I due sono stati arrestati e il cane è stato affidato alla compagna del 59enne.