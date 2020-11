Covid: chiuse 2 classi primaria e scuola infanzia a Cagliari

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha disposto la chiusura, temporanea e in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche, sino al 20 novembre, dei locali scolastici utilizzati dalle classi 5A e 5B della Scuola Primaria "Italo Stagno" in via Is Mirrionis e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un caso di positività al Covid 19. Inoltre è stata prorogata la chiusura del nido e della scuola d'infanzia Qui Quo Qua in via Kock a Cagliari. L'ordinanza del sindaco sposta al 20 novembre la data della riapertura per procedere alla sanificazione dei locali prima della riapertura. Il provvedimento si è reso necessario in attesa delle indagini epidemiologiche dopo che sono stati riscontrati diversi casi di positività al Covid.