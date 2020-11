Covid: casi positivi, chiusa a Nuoro scuola Grazia Deledda

(ANSA) - NUORO, 13 NOV - Chiude l'istituto comprensivo "Grazia Deledda" a Nuoro. Il dirigente scolastico a partire da oggi ha disposto la chiusura del plesso della scuola secondaria Biscollai e la frequenza didattica a distanza "per l'esigenza di garantire misure di prevenzione del rischio di trasmissione del contagio da covid-19 e fino all'esito del "contact tracing" che eseguirà Ats di Nuoro" si legge nel provvedimento, pubblicato nel sito della Protezione civile del Comune di Nuoro.

In città, intanto, restano chiusi anche due plessi dell'Istituto comprensivo P. Borrotzu: il sindaco Andrea Soddu ha disposto la proroga della chiusura fino al 20 novembre, del plesso primaria "Calamida" e della scuola dell'infanzia "Via Trento" che fanno capo all'istituto.

La sospensione delle attività era stata disposta con ordinanza il 10 novembre, a seguito dell'accertamento di un caso di positività tra il personale. (ANSA).