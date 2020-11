Anci-Nieddu, incontri fissi fino a termine emergenza Covid

La Conferenza Regione-Enti locali sarà ripristinata e convocata settimanalmente per tutta la durata dell'emergenza sanitaria ed economico-sociale in corso. E quanto emerge dal vertice di Anci Sardegna con l'assessore della Sanità Mario Nieddu. Il presidente dell'associazione dei Comuni, Emiliano Deiana, ha chiesto anche un ciclo di incontri collettivi coi sindaci dei Comuni di sede ospedaliera e coi presidenti delle conferenze socio-sanitarie. In particolare, Anci ha ribadito i problemi rilevati nei sistemi di tracciamento e di comunicazione da Ats verso i Comuni. "La soluzione - spiega Deiana - non può che passare dal rafforzamento degli uffici igiene delle Asl, dei servizi territoriali e delle Usca". Altra richiesta: "il cronoprogramma di attivazione dell'azione di screening di massa attraverso i test antigenici rapidi da realizzarsi attraverso una proficua collaborazione coi medici di base".