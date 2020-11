Basket: Brindisi lanciatissima ma la Dinamo vuol ripartire

(ANSA) - SASSARI, 13 NOV - Un Brindisi all'ora dell'aperitivo per archiviare Trento e l'infortunio di Vasa Pusica, al posto del quale è arrivato il croato Toni Katic. Domenica alle 12, al PalaSerradimigni, è di scena la lanciatissima New Basket Brindisi. La sfida dell'ottava giornata di regular season è per la Dinamo Banco di Sardegna l'occasione per lasciarsi alle spalle una settimana tosta e riprendere il percorso interrotto in Trentino, dove i biancoblu si sono presentati scarichi dopo la corrida in Champions contro Tenerife.

"Brindisi è la più in forma del campionato, esprime ottimo basket, ha atletismo, individualità e consapevolezza dei suoi mezzi", dice l'assistant coach Giorgio Gerosa, che si congratula col tecnico brindisino, Franck Vitucci. "Ancora dimostra di saper creare un sistema di gioco in cui ognuno sa quel che deve e può dare alla squadra", dice il vice di Gianmarco Pozzecco.

"Noi dovremo cercare di muovere la palla il più possibile ed eseguire molto di più, in questo a Trento siamo mancati".

Rispetto alle sfide di Supercoppa, in settembre, sarà un'altra musica. "Siamo due squadre nuove, nel frattempo ognuna ha avuto modo di conoscersi meglio - sostiene Gerosa - quelle sono state partite intense, con meno tatticismi rispetto a quanto vedremo domenica".

Contro la New Basket, Gentile sarà di nuovo a tempo pieno e tornano Treier e Kruslin, reduci da Covid-19 e quarantena. E c'è Toni Katic. "Conosce già il coach e ha già giocato con Bilan e Kruslin - conclude il secondo di Pozzecco - sarà più facile per lui entrare nel sistema di gioco e nello spogliatoio". (ANSA).