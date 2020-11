Covid: posti letto in ospedali privati, ecco le tariffe

Sono state definite le tariffe per i posti letto Covid individuati nelle strutture private dell'isola, dopo l'ultimo piano approvato dalla Giunta regionale (si tratta di costi già fissati dal nomenclatore tariffario regionale).

Ecco quanto l'Ats riconoscerà ai privati per i letti effettivamente occupati: 250 euro al giorno per i posti di degenza ordinaria, 538 per quelli di terapia sub-intensiva e 900 euro per i posti di intensiva.

Le tariffe giornaliere sono state determinate sulla base dei rimborsi previsti per le malattie dell'apparato respiratorio, in rapporto alla durata media della degenza dei pazienti Covid-19, stimati in 10 giorni per la terapia intensiva, 12 giorni per la terapia sub Intensiva e 14 giorni per la degenza ordinaria.

E' tutto nero su bianco in una delibera di Giunta che riguarda "linee di indirizzo per l'attivazione e la gestione dei posti letto Covid".

Gli ospedali in questione - Mater Olbia (36 posti), Policlinico Sassarese (70) e Kinetika (50) - saranno tenuti ad attivare percorsi dedicati per l'accesso dei pazienti Covid , mentre il personale non potrà svolgere nessun'altra attività all'interno degli altri reparti. Dove, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti, potranno essere erogate prestazioni (specialistiche ed ospedaliere) a favore di pazienti non Covid, compresa l'attività di analisi dei tamponi (se già autorizzata dalla Regione) e dei test sierologici che potrà continuare ad essere svolta anche per gli esterni.