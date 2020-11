Focolaio in casa riposo Nuoro, positivi salgono a 28

Sono 19 gli ospiti positivi nella casa protetta "San Francesco" di Nuoro, sui 27 totali divisi in due blocchi: 19 su 22 nel primo blocco, nessun contagiato dei 5 presenti nel secondo blocco.

Positivi anche 9 dipendenti su 17 che ora si trovano in quarantena. Lo comunica la Protezione civile di Nuoro, dopo la riunione del Coc nel Comune di Nuoro.

Il focolaio è stato scoperto a seguito della positività accertata domenica 8 novembre di una paziente deceduta per complicazioni cardiache.

L'Usca ha effettuato i tamponi su tutti gli ospiti e sul personale in servizio nella struttura.

Gli ospiti all'interno della casa protetta sono seguiti dagli operatori dell'Unità speciale di continuità assistenziale che li sta sopponendo alle visite e alle terapie previste.