Covid: a Sassari positivi due bimbi di 1 e 2 anni

(ANSA) - SASSARI, 12 NOV - Due bambini in tenera età sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di un bimbo di 2 anni di Sassari e di un altro di appena 11 mesi di Porto Torres.

Entrambi accusavano febbre e altri sintomi riconduvibili al Covid e sono stati sottoposti a tampone rinofaringeo nella struttura Ats di Rizzeddu. L'esito è stato positivo: per i due bambini non è stato disposto il ricovero in ospedale e sono assistiti nelle loro case dai loro pediatri e monitorati dall'Ats. (ANSA).