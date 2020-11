A "Mondo Eco" le varie facce della sostenibilità

Sostenibilità ambientale, economica, sociale e della comunicazione. Attorno a questi temi di forte attualità si sviluppa la prima edizione di "Mondo Eco", festival letterario targato Il Crogiuolo in programma dal 14 novembre al 20 dicembre.

Curato da Rita Atzeri, si snoda tra incontri, invito alla lettura, performance, spettacoli, laboratori. Sono coinvolte scuole, biblioteche, case di riposo, carceri, ospedali. Fino al 3 dicembre, per le norme anti-Covid, gli eventi saranno trasmessi alle 17.30 in diretta Facebook sulla pagina de Il Crogiuolo/Fucina Teatro e in cross posting su Sardegnaeventi24.it e Eja Tv.

Un festival "territoriale", che abbraccia diversi luoghi tra Cagliari, Sassari e altri centri della Sardegna. In calendario incontri con autori che nei loro testi hanno affrontato le tematiche del festival: Filippo Solibello, Flavio Soriga, Maura Boi, Carola Farci, Tessa Gelisio, Ilenia Zedda, Francesco Abate, Franciscu Sedda, Fausto Podavini, Giulia Santangelo Daniela Piras, Simone Cosimi, Lorenzo Braina, Adriano Bomboi, Lisa Casali, Lucia Cuffaro.

In diretta Facebook dall'Ospedale Forlanini di Roma il giornalista Rai Andrea Vianello racconterà la sua esperienza post ictus. La Scuola Hoden di Torino propone un laboratorio di scrittura condotto da Massimiliano Ferrone. Mondo Eco accoglie anche un laboratorio di canto "Conflitto tra stati - parole di pace nelle canzoni del mondo", a cura di Gisella Vacca e Stefania Secci Rosa. "Attorno al festival si è creata una preziosa e ampia rete di collaborazioni con enti, istituzioni, associazioni, di volontariato, culturali e di spettacolo, festival letterari, i Sistemi Bibliotecari Monte Claro (Città Metropolitana di Cagliari), del Nord Ogliastra, Làdiris (Selargius, Quartucciu, Quartu), Bibliomedia (Assemini, Elmas, Decimomannu, Decimoputzu)", ha spiegato Rita Atzeri nel presentare il festival alla presenza di Marcello Marras, direttore del Centro Servizi Culturali Unla - Unione nazionale per lotta contro l'analfabetismo di Oristano ed Elisabetta Contini, assessora alla Cultura del Comune di Quartucciu.

