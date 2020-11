Covid: Nieddu, in Sardegna vaccino a gennaio

"Entro gennaio le prime dosi del vaccino anti Covid arriveranno in Sardegna". Lo ha detto l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, a margine della cerimonia di intitolazione di un giardino e di un ulivo al primo medico scomparso per Covid in Sardegna. "Me lo ha garantito il commissario Arcuri", ha spiegato Nieddu all'ANSA. Ancora non si sa quante potrebbero essere le dosi destinate alla Sardegna.