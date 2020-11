Scoppia incendio in casa, muore anziano nell'Oristanese

Un uomo di 73 anni è morto durante la notte a Terralba, in provincia di Oristano, nell'incendio della sua abitazione. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Il rogo, secondo i primi accertamenti, è divampato intorno alle 3 in una casa a due piani in via Tola. L'anziano viveva da solo e, da quanto si apprende, non aveva energia elettrica. È quindi possibile che abbia dimenticato una candela accesa. Le fiamme si sono velocemente propagate all'interno della casa, distruggendo ogni cosa. Il fuoco ha anche provocato il crollo del tetto.

Alcuni residenti si sono accorti del fumo e hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato ore per spegnere le fiamme e cercare il proprietario dell'abitazione.

Il corpo dell'anziano è stato trovato sotto le macerie del tetto. Probabilmente quando è scoppiato il rogo stava dormendo.

I carabinieri effettueranno in giornata un sopralluogo insieme ai tecnici dei vigili del fuoco per stabilire con precisione le cause del rogo.