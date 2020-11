Incendi: in calo roghi e superficie bruciata in Sardegna

Le fiamme arretrano davanti al lavoro della macchina regionale antincendio: diminuiscono rispetto alla media degli ultimi anni le cifre dei roghi (-18%), la superficie complessiva percorsa (-34%) e quella dei boschi (-30%). Anche la superficie media per incendio registra un'importante riduzione rispetto al dato medio del lungo periodo: -21%. Sono i dati salienti forniti oggi dall'assessore della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, sulla campagna antincendi conclusa nell'Isola. C'è una vittima, però: il volontario di 19 anni di Pabillonis, Alessandro Diana, morto in un incidente stradale mentre andava a spegnere un rogo. "Su richiesta mia e del presidente Solinas - annuncia Lampis - abbiamo trasferito alla Prefettura la documentazione necessaria per il riconoscimento, da parte del Presidente della Repubblica, di una medaglia d'oro al valor civile".

Nell'ultima campagna sono scesi in trincea 7.000 persone , tra Corpo forestale, Forestas, Protezione civile, organizzazioni di volontariato, compagnie barracellari e vigili del fuoco, oltre a 11 elicotteri leggeri, il Super Puma, tre Canadair del dipartimento nazionale della Protezione civile e 281 mezzi terrestri. Nota dolente: 41 Comuni sono senza piani di Protezione civile che riguardano il rischio incendi e quello idrogeologico.

Agosto il mese più difficile: 746 roghi per una superficie complessiva percorsa di 4.842 ettari (1.702 boscati). L'1 agosto la giornata peggiore del 2020, con ben 29 incendi, di cui 7 hanno richiesto l'intervento di uno o più elicotteri regionali e quattro l'ausilio dei mezzi aerei della Protezione civile nazionale, per una superficie complessiva di 2.669 ettari (817 boschivi). Intensa l'attività investigativa del Corpo forestale, che ha effettuato 3 arresti e trasmesso 218 comunicazioni di notizia di reato alla magistratura, riscontrando come il 75% degli incendi sia di origine dolosa.