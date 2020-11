Evasione 'Johnny lo zingaro', arrestata compagna a Sassari

Giovanna Truzzi, la compagna di Johnny lo Zingaro, è stata arrestata. Agenti della Polizia di Stato e della polizia penitenziaria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della 61enne italiana di origini sinti, compagna di Giuseppe Mastini, il 60enne ergastolano conosciuto appunto come "Johnny lo Zingaro", evaso il 5 settembre dal carcere di massima sicurezza di Sassari, senza rientrare da un permesso premio alla casa famiglia diocesana "Don Giovanni Muntoni", dove i due erano stati insieme.

La donna è accusata di procurata evasione insieme a tre sassaresi, arrestati oggi, che avrebbero protetto la latitanza di Mastini, catturato dieci giorni dopo in una casa nelle campagne tra Sassari e Sorso dagli uomini delle squadre mobili di Sassari e Cagliari in collaborazione con il Sco e il nucleo investigativo centrale. Da allora le indagini sono proseguite con l'obiettivo di individuare, tra le persone che in quel periodo avevano avuto rapporti con lo "Zingaro", quelle che l'avevano aiutato a far perdere le sue tracce in attesa di ricongiungersi alla sua compagna.