Covid: in giro di notte a Villaputzu, multati due giovani

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - Erano in giro di notte a Villaputzu senza valide ragioni, nonostante il divieto imposto dalle norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

Due giovani di 21 e 26 anni sono stati multati dai carabinieri.

Ieri notte sono stati sorpresi da una pattuglia dei militari dell'Arma mentre si aggiravano per le vie del paese, ma senza avere una valido motivo per farlo.

I controlli dei carabinieri dopo le 22 proseguiranno nei prossimi giorni. (ANSA).