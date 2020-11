A Sassari contagi in crescita, 487 in totale

Numeri di positivi in continua ascesa a Sassari. I dati dei contagi inviati oggi da Ats al sindaco Nanni Campus, e diffusi da Palazzo Ducale, dicono che i residenti in città positivi al coronavirus fra le persone sottoposte a tampone sono 487, 27 in più di ieri e 85 in più di una settimana fa. Di queste, 31 sono ricoverate in ospedale.