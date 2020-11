Cade e muore durante arrampicata in centro Sardegna

Tragico epilogo di una arrampicata di gruppo sulla parete di Pedra Longa, guglia calcarea a picco sul mare alta 128 metri, nel comune di Baunei, centro Sardegna. Durante la scalata uno di loro è caduto da un'altezza di 20 metri, che gli risultata fatale. L'uomo è un altoatesino di cui al momento non è stato reso noto il nome. L'incidente è avvenuto intorno alle 13. Sono stati i compagni di arrampicata della vittimna a dare l'allarme. Sul posto è subito intervenuto l'elisoccorso del 118, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.