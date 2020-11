Studentesse innovatrici, accordo Università Cagliari-Amazon

Accordo tra Università di Cagliari e Amazon per una borsa di studio per studentesse meritevoli che si impegnano in un percorso di studi nelle discipline scientifiche e tecnologiche.

Il bando è stato pubblicato: l'iniziativa rientra nel programma "Amazon Women in Innovation" che già coinvolge il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e l'Università di Roma Tor Vergata. "Si tratta di una preziosa occasione che permetterà al nostro ateneo di favorire e incentivare le studentesse meritevoli - commenta la rettrice Maria Del Zompo - garantendo loro un valido sostegno per il prosieguo del loro percorso universitario. Il bando si inserisce a pieno titolo nelle politiche che il nostro ateneo sta portando avanti soprattutto negli ultimi anni: per questo abbiamo aderito con piacere all'iniziativa".

"Amazon Women in Innovation" consiste in un finanziamento di 6mila euro all'anno, per tre anni, destinato a quattro studentesse: una che intenda conseguire una laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica all'Università degli Studi di Cagliari, una in Ingegneria Matematica o Informatica al Politecnico di Milano, un'altra in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino e una impegnata nelle facoltà di Ingegneria Informatica o di Ingegneria di Internet dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. A disposizione delle vincitrici non c'è solo un supporto economico: Amazon mette a disposizione delle borsiste una manager che farà da "mentor" per aiutare a sviluppare competenze utili per il lavoro.