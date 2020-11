Covid: Nursing, ambulanze ferme da ore in P. Soccorso Nuoro

Si è dimezzata la fila delle ambulanze con i pazienti covid che stazionano nel piazzale del Pronto Soccorso del San Francesco di Nuoro: ieri sino a tarda sera erano 10, stamattina sono cinque quelle ancora ferme, ma due di queste sono in attesa di ricovero dei pazienti addirittura da ieri mattina.

Una situazione che è stata definita "drammatica" dalla sindacalista del Nursind Anna Rita Ginesu, che qualche giorno fa ha presentato un esposto alla Procura di Nuoro. "I problemi - spiega la sindacalista - oltre alla grave carenza di posti letto per cui i pazienti non riescono a entrare al Pronto Soccorso, dove ci sono 27 pazienti ricoverati in attesa che si liberino i posti a Malattie Infettive, sono anche quelli della sanificazione delle ambulanze: essendoci solo un addetto i tempi sono lunghissimi. Da giorni chiediamo che almeno in diurno ce ne siano due, ma la Direzione sanitaria non risponde neppure a quest'ultima criticità".