Restano chiuse a Cagliari quattro scuole

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha prorogato la chiusura dei locali scolastici dell'intero plesso del Convitto Nazionale Statale "V. Emanuele II" di Via Cesare Pintus" (escluso il laboratorio informatico presente all'interno della medesima sede), fino a venerdì 13 novembre. Il provvedimento - fa sapere l'amministrazione comunale - si è reso necessario in attesa dei risultati delle indagini epidemiologiche.

Prorogata anche la chiusura del plesso Satta della Scuola Primaria "S. Satta" in Via G. M. Angioy sino a giovedì 12 novembre. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un ulteriore caso di positività al Covid 19.

Il nido e la scuola d'infanzia Qui Quo Qua ancora chiusi fino al 13 novembre a causa. Lo ha deciso il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, con un'ordinanza. Il provvedimento si è reso necessario in attesa dei risultati delle indagini epidemiologiche. Lo stop era stato disposto lo scorso 4 novembre in seguito ad alcuni casi di positività al Covid 19.

Infine il sindaco - a seguito di un caso di positività - ha disposto la chiusura dei locali scolastici della classe 3C del plesso Manno della Scuola Secondaria di primo grado "Manno" in via del Collegio 16, per due giorni, domani e giovedì, in via precauzionale per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche.