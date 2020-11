Covid: LeU, Centro sclerosi multipla del Binaghi a rischio

(ANSA) - CAGLIARI, 10 NOV - Non si spengono le polemiche sulla decisione della Regione di allestire un reparto Covid con cento posti letto di terapia non intensiva all'ospedale Binaghi di Cagliari che già ospita il Centro Sclerosi Multipla.

I consiglieri di LeU Eugenio Lai e Daniele Cocco hanno depositato un'interrogazione dove chiedono al presidente Solinas e all'assessore Nieddu soluzioni alternative. "Il centro Sclerosi rischia di essere cancellato - è il grido d'allarme - e rischia così di venir meno l'assistenza ai quattromila pazienti affetti dalla malattia che afferiscono al centro del Binaghi".

Lai e Cocco ricordano che "a fronte di 198 casi per 100mila abitanti mediamente calcolati in Italia, in Sardegna la stima raggiunge i 370 casi (quasi il doppio), confermandosi la regione italiana con la maggiore prevalenza di persone con Sclerosi Multipla". Quindi, "in questo contesto è prioritario salvaguardare tutte le prestazioni e terapie indifferibili a tutela del diritto alla salute dei cittadini sardi, che non possono subire ulteriori ritardi rispetto a quelli già accumulati durante il lockdown in primavera".

Per la verità venerdì scorso, illustrando la rimodulazione del piano strategico dei posti Covid che comprende anche quelli previsti al Binaghi, il presidente della Regione Christian Solinas aveva precisato che "tutti i servizi attualmente erogati continueranno a essere garantiti: il Binaghi, oltre a essere centro di riferimento regionale per la Sclerosi multipla ospita diversi servizi di grande importanza per l'assistenza sanitaria e la prevenzione. Le soluzioni adottate consentiranno di continuare a garantire le cure, preservandone la sicurezza e l'efficienza". (ANSA).