Covid: focolaio in ospedale Ittiri, sei positivi

(ANSA) - SASSARI, 10 NOV - Un nuovo focolaio di covid 19 si è acceso nella Lungodegenza dell'ospedale di Ittiri, dove sono stati riscontrati sei casi di positività al virus, quattro fra i pazienti e due fra il personale sanitario.

Secondo quanto denunciano i sindacati, all'interno della struttura si sarebbe creata una situazione di promiscuità fra pazienti positivi e negativi, col rischio di estendere i contagi. "Già dal 30 ottobre ci siamo rivolti alla Direzione di area della Assl di Sassari segnalando l'insorgenza di un focolaio tra i pazienti ricoverati nel plesso della Lungodegenza e chiedendo l'immediato trasferimento degli stessi presso le strutture dedicate. A tutt'oggi, invece, sempre sulla base delle segnalazioni ricevute, la lungodegenza non solo continua a ospitare pazienti covid e no covid, ma parrebbe siano stati effettuati nuovi ricoveri di pazienti con tampone negativo", sostengono i segretari territoriali Paolo Dettori (Fp Cgil), Antonio Monni (Cisl Fp), Augusto Ogana e Dario Cuccuru (Uil Fp).

"Inoltre il personale è ridotto all'osso e costretto a saltare i riposi in quanto sette operatori tra infermieri e oss sono assenti per malattia, due di questi positivi al coronavirus".

