Covid: a Fonni 'drive in' per eseguire i tamponi

(ANSA) - NUORO, 10 NOV - Anche a Fonni il servizio di 'drive in' per i tamponi. Questo pomeriggio verranno eseguiti i test nasofaringei dagli operatori dell'Usca, accessibili solo alle persone che verranno contattate e che da giorni attendono il tampone per uscire dalla quarantena o perché presentano sintomi riconducibili al Covid.

"Gli elenchi - spiega la sindaca Daniela Falconi su Facebook - sono stati fatti dell'Igiene pubblica che hanno lavorato a strettissimo contatto con i medici di base che in questi giorni si sono spesi senza sosta e che ringrazio davvero di cuore.

Questo screening ci permetterà di capire, dopo i controlli dei giorni scorsi su una classe della scuola elementare e sulle cooperative sociali come pianificare eventuali altri interventi".

"La situazione è preoccupante - prosegue la sindaca di Fonni - e continuano ad arrivare notizie dagli ospedali che dovrebbero mettere chiunque in allerta. Per isolare il più possibile il virus abbiamo bisogno di dati certi, comunicazioni veloci e tracciamenti. Questo può avvenire solo in un modo: con la collaborazione. Ognuno deve fare la sua parte". (ANSA).