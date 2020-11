Covid: a Bancali 12 agenti positivi e 36 in quarantena

(ANSA) - SASSARI, 10 NOV - Aumenta il numero di positivi al coronavirus fra il personale in servizio nel carcere di Bancali: gli agenti del Corpo della polizia penitenziaria il cui tampone ha dato esito positivo sono 12 (tre giorni fa erano 10). A questi si aggiungono due funzionari del comparto e un'infermiera, anche loro contagiati dal Sars Cov 2.

Sulla base del tracciamento dei contatti dei contagiati, fatto dall'Ats, 36 agenti sono stati messi in quarantena precauzionale. Il focolaio nel carcere di Bancali è partito da un detenuto in stato di semilibertà che lavora nello spaccio dell'istituto penitenziario, trovato positivo al virus e isolato nella sua cella la scorsa settimana.

Tutti gli ambienti del carcere sono stati sanificati due volte e ora si attendono i risultati dello screening su tutti i poliziotti, che si è concluso oggi. Fra i detenuti non risultano altri casi di positività al coronavirus. (ANSA).