A Cagliari un progetto per rilanciare il 'quartiere ebraico'

A Castello, quartiere storico di Cagliari, c'era una Giudaria ebraica. Organizzatissima: dotata di sistemi d'acqua, forni per il pane, botteghe artigiane, studi di medici e farmacisti, bagni pubblici, luoghi di culto e tradizioni. Qualche segno è rimasto nel tempo, ad esempio in via Santa Croce, un tempo vicolo dei Giudei. Un pezzo di storia di Cagliari che ora la Giunta comunale vuole far conoscere meglio. C'è proprio un documento di indirizzo politico che prevede di valorizzare, con una serie di interventi mirati, la storia dell'antico quartiere ebraico che aveva sede a Cagliari sino al 1492.

"È giunto il momento - spiega Paola Piroddi, assessora alla Cultura e al verde pubblico - in cui il capoluogo sardo, come in tante città italiane ed europee, possa valorizzare la storia dell'antica Giudaria e dunque quella della comunità ebraica che visse tra le mura del quartiere Castello e lasciò segni indelebili da riportare alla luce, per una loro moderna valorizzazione". Anche in chiave turistica, questo l'obiettivo dell'esecutivo. "Mi sono chiesta - dice Piroddi - quanti sanno che a Cagliari sono esistiti gli ebrei e che la loro nostra antica comunità dimorò a lungo nel quartiere Castello? Ho scoperto che sono molto pochi. E allora perché non sensibilizzare grandi e piccini su questi grandi temi della storia?".

Un'idea che già a livello europeo è stata fatta propria dal Consiglio d'Europa come capofila degli Itinerari del Patrimonio ebraico e delle Reti delle Giuderie, già presenti in Spagna. Tra le ipotesi in fase di studio anche quella di un concorso di idee internazionale e rivolto anche a giovani professionisti sardi per la riqualificazione urbana, culturale, identitaria e turistica dell'antica Giuderia cagliaritana e del Centro comunale d'arte e cultura Il Ghetto. "Nel frattempo - continua l'assessora - le linee di indirizzo della delibera consentiranno di avviare una serie di attività volte alla valorizzazione del quartiere Castello nella sua particolare connotazione di "Antica Giuderia", come la Settimana delle Luci, il Giardino dei Giusti, la piazzetta ritrovata che potrebbero far diventare Cagliari, la capitale e la capofila della storia isolana ebraica".