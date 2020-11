Restano sospesi su piattaforma, 2 operai salvati da pompieri

(ANSA) - NUORO, 09 NOV - Traffico rallentato questa mattina in prossimità del raccordo in ingresso per Nuoro a seguito dell'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro impegnata nel soccorso di due operai di una ditta nuorese addetti ai lavori di potatura degli alberi posti a bordo strada.

I due operai sono rimasti bloccati su una piattaforma aerea - a circa 15 metri d'altezza - a seguito di un probabile guasto all'impianto comandi.

Le operazioni di soccorso sono state eseguite tramite un'autoscala che, raggiunta la piattaforma, ha consentito di mettere in sicurezza i due operai. (ANSA).