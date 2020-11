Lite in casa, colpisce compagno con soprammobile a Sassari

È finita con un uomo ricoverato all'ospedale civile di Sassari per un grave trauma cranico e con una donna denunciata in stato di libertà una lite scoppiata ieri sera nella casa in cui vive la coppia a Bancali, frazione di Sassari.

Al termine dello scontro la donna avrebbe scagliato contro il suo compagno un soprammobile in cristallo della forma e della grandezza di una mela. Cosa sia successo prima è al vaglio degli agenti della squadra Volanti della Questura di Sassari, che sono intervenuti sul posto e che eseguono le indagini disposte dalla sostituta procuratrice di Sassari, Enrica Angioni.

Insieme agli agenti è intervenuta anche un'equipe del 118, che ha trovato l'uomo - Lorenzo Giuseppe Piras, 52 anni - riverso in un lago di sangue, privo di sensi e con difficoltà respiratorie, e l'ha trasportato in ambulanza al pronto soccorso. A dare l'allarme era stata proprio la compagna - Gavina Demartis - che ancora in stato di choc ha spiegato agli investigatori di averlo colpito col soprammobile.

Dopo la tac e altri accertamenti, l'uomo è tenuto sotto stretto controllo clinico. Sebbene le sue condizioni sembrino in lieve miglioramento, la prognosi resta riservata.