In casa armi e un chilo di droga, tre arresti a Cagliari

Oltre un chilo di droga, una pistola, centinaia di proiettili e denaro sequestrati e tre persone arrestate. È il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Cagliari che ha arrestato Massimo Meloni, 47 anni, la moglie Albina Shlyk, di 34, il fratello Nicola Meloni, 51 anni.

Domenica pomeriggio gli agenti della squadra volante hanno incrociato in via Roma l'auto con a bordo i coniugi. Il conducente, vista la Polizia, ha fatto inversione e si è allontanato, ma l'auto è stata bloccata in via Crispi. I due sono apparsi nervosi e i poliziotti li hanno perquisiti. A bordo dell'auto non è stato trovato nulla, la perquisizione è stata estesa anche alla loro abitazione a Pirri, dove si trovava anche Nicola Meloni.

Con l'aiuto delle unità cinofile della Guardia di finanza con i cani antidroga Edi e Demon l'abitazione è stata passata al setaccio. Sequestrati circa 330 grammi di marijuana, 300 di hashish e 430 grammi di cocaina. Inoltre sono state trovate anche una pistola Beretta calibro 70, 100 proiettili calibro 7,65 tipo "full metal jacket". Sequestrati anche 3mila euro.